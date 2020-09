Basket

Basket, Serie A: Gigi Datome debutta con 14 punti in campionato

Gigi Datome realizza 14 punti nel suo esordio in campionato con la maglia dell'AX Armani Exchange Milano nel successo in trasferta contro Reggio Emilia per 87-71. Il capitano della nazionale azzurra segna tre bombe consecutive per chiudere il secondo quarto.

00:01:26, 3 Visualizzazioni, 14 minuti fa