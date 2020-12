Segafredo Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari 78-83

Doveva essere una domenica speciale per la Virtus Bologna col debutto di Marco Belinelli e invece a festeggiare è il Banco di Sardegna Sassari che si impone alla Segafredo Arena 83-78 nel big match della 10a giornata di Serie A. E' un pomeriggio da dimenticare per la Virtus che deve fare a meno del "Beli", in panchina ma non a disposizione visto il ritardo dal punto di vista fisico, perde coach Sasha Djordjevic dopo 8', espulso per proteste, e alla fine perde anche la gara, il quarto ko di fila in casa su cinque match disputati, qualcosa che non accadeva da 50 anni, dalla stagione 1970-71. Ai padroni di casa resta il rammarico di non aver completato la rimonta dopo essere arrivati a -1 (64-63) partendo da -21 (43-22): non bastano i 15 punti di Markovic, l'ultimo ad arrendersi, mentre Teodosic si ferma a 11 con 4 assist ma 3 su 13 al tiro. Vittoria meritata invece per la squadra di coach Pozzecco che, reduce da due sconfitte, approccia meglio il big match, parte alla grande e poi ha la forza e la lucidità per chiudere il discorso quando Bologna era tornata lì a -1: sugli scudi il lituano Bendzius, 22 punti con 6 su 8 da tre (14 nel primo quarto), Spissu, 19, mentre è decisivo l'ultimo arrivato Toni Katic, 8 punti tutti pesantissimi nel finale di gara. In classifica Sassari aggancia proprio la Virtus a 10 punti con 5-4 di record.

Serie A Coach Djordjevic perde la testa e viene espulso dopo 8' 2 ORE FA

Il match della Segafredo Arena, attesissimo per il possibile debutto poi rinviato di Marco Belinelli, vede la Dinamo Sassari partite molto meglio contro una Virtus che per l'ennesima volta sbaglia l'approccio nelle sfide interne (3 ko di fila in casa in campionato). Il Banco di Sardegna sfrutta la grande forma di Bendzius e Spissu e vola fin sul 20-8: lì arriva un'altra doccia fredda per la Segafredo perchè, all'ennesima protesta per un contatto non fischiato su Teodosic, coach Djordjevic perde la testa, incassa due falli tecnici per proteste e viene espulso dagli arbitri. La Dinamo prosegue il suo show, chiude il periodo avanti 27-12 e poi nel secondo quarto dilaga fino a +21 sul 43-22 con le giocate dei due croati Bilan e Kruslin. La Virtus, toccato il fondo, riesce a reagire e a rispondere con le triple di Adams, Teodosic e Weems, e va all'intervallo lungo con un insperato -8 sul 46-38.

Coach Djordjevic perde la testa e viene espulso dopo 8'

Nella ripresa Bilan, Spissu e Bendzius riportano Sassari a +16, Bologna però resta lì, risponde con Abass e soprattutto Markovic da tre, e al 30' è a -6 sul 60-54. I padroni di casa cambiano marcia soprattutto in difesa, il Banco di Sardegna fatica a prendere buoni tiri, incappa in qualche pallone perso e la Virtus prosegue nella sua incredibile rimonta arrivando fino a -1 sul 63-64 grazie a Pajola, Adams e Weems. Gli ospiti sono costretti al timeout e la pausa voluta da Pozzecco è decisiva: Bologna infatti non trova modo di sorpassare, Sassari invece ha una bella risposta dall'ultimo innesto Toni Katic che segna tre canestri in fila, riporta la Dinamo a +9 e sostanzialmente chiude il match. Nel finale Markovic segna altre due clamorose triple ma la Dinamo conserva sempre due possessi di margine e al suono della sirena può godersi un successo meritatissimo.

La Segafredo tornerà in campo mercoledì 9 dicembre alle 19 sul campo del Monaco in Eurocup, poi domenica in campionato avrà l'impegno di Trieste (alle 18). Sassari invece giocherà in casa contro Treviso, domenica alle ore 16.

Adams alza, Weems chiude con la schiacciata al volo

Virtus Bologna : Abass 3, Teodosic 11, Pajola 8, Hunter 11, Markovic 15, Tessitori 5, Weems 14, Alibegovic, Adams 6, Gamble, Ricci 5, Belinelli ne. All. Djordjevic.

: Abass 3, Teodosic 11, Pajola 8, Hunter 11, Markovic 15, Tessitori 5, Weems 14, Alibegovic, Adams 6, Gamble, Ricci 5, Belinelli ne. All. Djordjevic. Sassari: Treier, Bendzius 22, Katic 8, Gentile 2, Tillman 4, Kruslin 8, Spissu 19, Bilan 13, Burnell 7, Devecchi ne, Gandini ne, re ne. All. Pozzecco.

* * *

RIVIVI VIRTUS BOLOGNA-SASSARI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Segafredo Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari Serie A | 10a giornata 02:00:52 Replica

Serie A Belinelli salta la sfida tra Virtus e Sassari: esordio rimandato 2 ORE FA