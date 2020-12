Basket

Basket, Serie A: Henry indica la via a Trieste, in difesa e in attacco

Myke Henry è uomo de giocatori chiave per Trieste, soprattutto quando riesce a far valere la sua fisicità sia in difesa con le stoppate, sia in attacco volando a schiacciare in contropiede.

