Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pall. Trieste-Germani Brescia 78-81

La Germani Brescia espugna l'Allianz Dome per 81-78 nel mezzogiorno domenicale della 19a giornata di Serie A e frena il momento magico di Trieste, reduce dal successo al Foum e forte di sei vittorie nelle precedenti sette gare. Gran partita di Christian Burns, autore di 21 punti al rientro dopo lo stop per l'infortunio alla mano, seguito dai 16 di Tyler Kalinoski, out nel finale.

