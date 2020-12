Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Trieste-Virtus Segafredo Bologna 60-77

La Virtus Segafredo Bologna torna al successo dopo il ko con Sassari espugnando l'Allianz Dome di Trieste per 77-60, spinta dai 18 punti di Julian Gamble e dagli 11 di Kyle Weems. Come prevedibile, ritorno in campo amaro per Trieste dopo cinque settimane di stop per il grosso focolaio interno di coronavirus.

00:06:09, 67 Visualizzazioni, 2 ore fa