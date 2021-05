Basket

Basket, Serie A: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino 93-79

L'AX Armani Exchange Milano si porta sul 2-0 nella serie sulla Dolomiti Energia Trentino imponendosi per 93-79 in gara-2 sul parquet del Forum. Zach LeDay è top-scorer con 19 punti, seguito dai 15 realizzati da Sergio Rodriguez e Riccardo Moraschini. Domenica la serie si sposta a Trento per gara-3.

00:06:23, un' ora fa