Basket

Basket, Serie A: Highlights: AX Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia 102-73

L'AX Armani Exchange Milano si impone sulla UnaHotels Reggio Emilia per 102-73 nel mezzogiorno domenicale della 16a giornata: per l'Olimpia (13-1) si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato, mentre la Reggiana (6-9) continua a scivolare verso la zona medio-bassa della classifica incassando il quinto ko in fila. Sergio Rodriguez guida con 18 punti e 7 assist.

00:06:42, 28 Visualizzazioni, un' ora fa