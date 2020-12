Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Fortitudo Bologna 99-85

Non poteva esserci esordio migliore per Maurizio Buscaglia sulla panchina della Germani Brescia che travolge 99-85 la Lavoropiù Fortitudo Bologna nell'anticipo della 10a giornata di Serie A. Il coach pugliese, chiamato per sostituire Enzo Esposito, conquista un successo prezioso perchè permette alla Leonessa di chiudere una striscia di 5 sconfitte in fila.

