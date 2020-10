Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Roma 64-70

La sesta giornata di Serie A si apre con una sorpresa, col successo della Virtus Roma per 70-64 al PalaLeonessa contro la Germani Brescia! I capitolini, reduci da 4 sconfitte in fila, fanno l'impresa nonostante i problemi a livello societario e i due giorni senza allenamenti per una positività al Covid, centrano la prima vittoria esterna della stagione e agganciano a 4 punti proprio la Germani.

00:05:04, 0 Visualizzazioni, 10 minuti fa