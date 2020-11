Basket

Basket, Serie A, highlights: Brescia-Trento 73-80

Non finisce l'incubo per la Germani Brescia, che cade anche nella sfida casalinga contro la Dolomiti Energia Trento e incassa il 7° k.o. consecutivo in LBA. Bianconeri vittoriosi in rimonta, con un Kelvin Martin fenomenale e autore di una sontuosa doppia-doppia (19 punti e 10 rimbalzi).

15/11/2020