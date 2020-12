Basket

Basket Serie A, highlights: Brescia-Venezia 71-69

La Germani Brescia si complica più volte la vita ma alla fine riesce a spuntarla in volata 71-69 contro l'Umana Reyer Venezia nell'11esima giornata di Serie A. Quarta vittoria in campionato per la Leonessa, la seconda di fila con coach Buscaglia, mentre per la Reyer di De Raffaele è il quinto ko stagionale, l'ottavo consecutivo considerando anche l'Eurocup.

