Basket, Serie A, highlights: Brindisi-Cantù 85-71

9° successo consecutivo in questa LBA 2020-21 per l'Happy Casa Brindisi. Al PalaPentassuglia cade anche l'Acqua S.Bernardo Cantù, colpita dalla doppia-doppia di Nick Perkins (23 punti e 10 rimbalzi) e dalle invenzioni di Darius Thompson (9 assist). 999 panchine in Serie A per coach Cesare Pancotto, ma alla sua squadra non riesce il colpaccio esterno.

