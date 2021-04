Basket

Basket Serie A, Highlights: Brindisi-Roma 92-67

Esordio casalingo vincente, in questa Serie A 2020-21, per l'Happy Casa Brindisi. La formazione di coach Vitucci supera agilmente la Virtus Roma, quest'ultima priva di Chris Evans. D'Angelo Harrison chiude con 22 punti (5/8 da 3) e 5 assist, mentre Jamil Wilson (18) è uno dei pochi a non arrendersi a priori tra le file degli ospiti.

00:05:39, 04/10/2020 A 20:23