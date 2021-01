Basket

Basket, Serie A, highlights: Brindisi-Venezia 77-89

3° successo consecutivo per l'Umana Reyer Venezia, che dopo 3 anni torna a espugnare il PalaPentassuglia di Brindisi. Protagonista Wes Clark (14 e 5 assist), ex-di turno e all'esordio in orogranata, ma non solo: Michael Bramos on-fire (6/10 da 3), Andrea De Nicolao fondamentale nel 3° quarto e ottimo anche Stefano Tonut. All'Happy Casa non basta il solito D'Angelo Harrison (23 e 7 assist).

