Basket Serie A, highlights: Brindisi-Virtus Bologna 66-73

Salta subito il fattore in campo nella seconda serie di semifinale, con la Segafredo Virtus Bologna che batte a domicilio la Happy Casa Brindisi per 73-66 in gara 1. Un successo meritato per la formazione di Sasha Djordjevic che tiene spesso e volentieri la testa avanti e poi nel quarto periodo scava il solco decisivo con le tirple di Belinelli.

00:05:17, 37 minuti fa