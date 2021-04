Basket

Basket Serie A, highlights: Cantù-Brindisi 71-93

Prosegue la serie positiva in campionato della Happy Casa Brindisi che vince agevolmente a Desio contro l'Acqua S.Bernardo Cantù e rafforza il secondo posto alle spalle di Milano. Sei giocatori in doppia cifra per la squadra di Vitucci, spiccano Visconti e Willis con 13 punti.

00:06:02, 2 ore fa