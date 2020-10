Basket

Basket Serie A, highlights: Cantù-Pesaro 81-72

Primo successo stagionale per Cantù che al PalaBancoDesio supera Pesaro, al secondo ko dopo quello contro Sassari al debutto. Per l'Acqua S.Bernardo spiccano i 18 punti di Woodard e i 18 con 10 assist di Smith. Sono 18 anche di Justin Robinson per la Carpegna Prosciutto.

