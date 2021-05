Basket

Basket, Serie A, highlights: Cantù-Sassari 106-101

L'Acqua S. Bernardo Cantù saluta la Serie A con un clamoroso successo sul Banco di Sardegna Sassari. Dopo un 1° tempo da pioggia di triple, al PalaDesio va in scena lo show personale di Frank Gaines (43), ma anche Andrea Pecchia è fondamentale. Alla Dinamo non bastano Marco Spissu (25) e Miro Bilan (17). Nei Playoffs, per Sassari, sarà sfida con Venezia, ma senza fattore campo.

00:05:05, 38 minuti fa