Basket

Basket Serie A, highlights: Cantù-Treviso 83-76

Seconda vittoria di fila in casa per l'Acqua S.Bernardo Cantù che con un gran secondo tempo supera 83-76 la De'Longhi Treviso nella 20a giornata di Serie A e sale a 12 punti in classifica, lasciando Varese all'ultimo posto solitario con 10.

00:06:05, 15 Visualizzazioni, un' ora fa