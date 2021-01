Basket

Basket Serie A, highlights: Cantù-Virtus Bologna 82-91

La Segafredo Virtus Bologna si conferma imbattibile in trasferta in questa stagione, vince a Desio contro l'Acqua S.Bernardo Cantù nella 16esima giornata di Serie A e sale a 20 punti, agganciando in classifica Brindisi al secondo posto.

