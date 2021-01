Basket

Basket, Serie A: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Germani Brescia 98-88

La Carpegna Prosciutto Pesaro strappa il pass per le FinalEight di Coppa Italia dopo 9 anni di assenza grazie al successo per 98-88 sulla Germani Brescia nell'ultima giornata del girone di andata. Season-high per Marko Filipovity (24) e Ariel Filloy (determinante in uscita dalla panchina), ma è molto solida anche la prova di Tyler Cain, autore di 15 punti e 9 rimbalzi.

