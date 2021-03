Basket

Basket, Serie A: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Segafredo Virtus Bologna 70-75

La Virtus Bologna rialza la testa dopo la sconfitta contro Brindisi espugnando la Vitrifrigo Arena ma rischia grosso nel finale, quando Pesaro rimette la testa avanti per qualche istante rimontando dalla doppia cifra di svantaggio. Julian Gamble e Marco Belinelli segnano 11 punti a testa, per Pesaro non servono i 25 di Marko Filipovity e i 16 di Tyler Cain.

00:06:25, un' ora fa