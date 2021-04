Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Brescia 89-94

Gara con lieto fine per la Germani Brescia che sbanca il PalaRadi, batte 94-89 la Vanoli Cremona nella penultima giornata di Serie A e in un sol colpo interrompe la serie di 7 sconfitte e centra la matematica salvezza, in virtù del ko di Cantù sul campo della Fortitudo Bologna che sancisce la retrocessione dei brianzoli.

