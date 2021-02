Basket

Basket Serie A, highlights: Cremona-Trento 95-87

La Vanoli Cremona sfata il tabù PalaRadi e supera la Dolomiti Energia Trentino per la prima volta sul parquet amico dopo 5 sconfitte di fila contro l'Aquila! La squadra di Paolo Galbiati si impone 95-87 nel lunch match della 20esima giornata di Serie A, interrompe una striscia di 5 sconfitte in fila e sale a 14 punti in classifica, a +2 sui rivali di giornata.

00:06:03, 8 Visualizzazioni, un' ora fa