Basket

Basket, Serie A, highlights: Cremona-Treviso 85-86

Partita incredibile quella tra Vanoli Basket Cremona e De' Longhi Treviso. I padroni di casa rimontano dal -23 e hanno più volte i tiri che potrebbero valere il successo. Nicola Akele però fa lo scherzetto dell'ex, col buzzer-beater in tap-in che vale il colpo esterno. A Cremona non basta il miglior Jaylen Barford (33) di sempre in A. Dall'altra parte, 18 per Matteo Imbrò.

00:06:30, 26 minuti fa