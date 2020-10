Basket

Basket, Serie A Highlights: Cremona-Varese 80-67

La Vanoli Cremona infila la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Virtus Bologna. Quattro i giocatori in doppia cifra: 17 per TJ Williams e Daulton Hommes, 15 per Fabio Mian e 14 per Jarvis Williams.

