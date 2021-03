Basket

Basket, Serie A: Highlights: De'Longhi Treviso-Fortitudo Lavoropiù Bologna 84-78

Treviso festeggia il terzo successo consecutivo e si prende il settimo posto in classifica in solitaria con una grande rimonta dal -10 negli ultimi 12'. Giovanni Vildera brilla con 16 punti dalla panchina (massimo in carriera), bene anche Michal Sokolowksi (15). La Fortitudo incassa il terzo ko in fila e resta invischiata nel gruppone che ora chiude la graduatoria.

00:06:43, un' ora fa