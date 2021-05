Basket

Basket, Serie A: Highlights: De' Longhi Treviso-Virtus Segafredo Bologna 100-105 OT

La Virtus Segafredo Bologna chiude sul 3-0 la serie dei quarti di finale contro la De'Longhi Treviso passando al PalaVerde 105-100 in overtime dopo una grande rimonta dal -15 del primo tempo. Alessandro Pajola è l'MVP con 25 punti (massimo in carriera), 7 assist e 6/7 dall'arco. A Treviso non servono i 25 dell'immortale David Logan.

00:06:53, un' ora fa