Basket Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Brescia 88-78

Dopo lo scivolone nel derby contro la Virtus arriva il riscatto per la Lavoropiù Fortitudo Bologna che supera 88-78 la Germani Brescia nel match valido per la 25esima giornata di Serie A nel sabato che precede la Pasqua. La squadra di Luca Dalmonte resta davanti per gran parte della sfida e alla fine coglie il nono successo stagionale per portarsi a quota 18 punti in classifica.

00:06:19, un' ora fa