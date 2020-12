Basket

Basket Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Venezia 76-72

Quarta vittoria stagionale, terza nelle ultime tre sfide in campionato per la Lavoropių Fortitudo Bologna che supera 76-72 l'Umana Reyer Venezia nel match della Unipol Arena valido per la 13esima giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare 2020.

