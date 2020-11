Basket

Basket, Serie A, highlights: Fortitudo-Treviso 87-98

Grande successo della De'Longhi Treviso contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna. La formazione di coach Menetti domina il match per oltre 30', beneficiando dello show balistico di David Logan (35 punti e 6/10 da 3), ma anche dell'ottime prove a 360° di Nicola Akele e Matteo Chillo. Per la Fortitudo 6° k.o. in LBA e ultimo posto in classifica.

