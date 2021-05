Basket

Basket, Serie A: Highlights: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro 86-84

La Germani Brescia chiude la regular-season con un successo domando la Carpegna Prosciutto Pesaro 86-84 in un match privo di implicazioni nella corsa-playoff. Exploit da 24 punti per il giovane Giordano Bortolani, seguito dai 19 di Tyler Kalinoski. Alla VL non servono i 16 di Marko Filipovity.

00:05:51, 23 minuti fa