Basket

Basket, Serie A: Highlights: Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano 80-71

Nonostante i problemi di covid che escludono dalla contesa Thompson, Perkins e coach Vitucci, la Happy Casa Brindisi batte l'AX Armani Exchange Milano per la seconda volta in stagione e si prende la vetta della classifica. Derek Willis guida con 17 punti, seguito dai 15 di Josh Bostic, per Milano non servono i 23 con 7 triple di Sergio Rodriguez.

00:05:23, un' ora fa