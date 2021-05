Basket

Basket, Serie A: Highlights: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 90-97

BASKET, SERIE A - Il Banco di Sardegna Sassari si aggiudica la trasferta sul parquet della Happy Casa Brindisi per 97-90 nel recupero della 23a giornata. Filip Kruslin guida la Dinamo con 22 punti e uno show balistico nel parziale decisivo del quarto periodo. A Brindisi, rientrata dopo oltre due settimane di stop per covid, non servono i 22 di D'Angelo Harrison.

00:06:03, 32 minuti fa