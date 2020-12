Basket

Basket, Serie A, highlights: Milano-Brindisi 82-88

L'Happy Casa Brindisi espugna il parquet dell'AX Armani Exchange Milano con una grande prova di squadra e diventa la nuova capolista della LBA 2020-21. La squadra di coach Vitucci costringe al 1° k.o. in campionato l'Olimpia, trovando nel trio Harrison-Thompson-Willis i principali, ma non unici, protagonisti della vittoria. 9° successo consecutivo in Serie A per la Stella del Sud.

