Basket, Serie A, highlights: Milano-Trento 82-75

6/6 per l'Olimpia Milano in Serie A. Al Forum la Dolomiti Energia Trentino vende cara la pelle, ma a inizio 4° quarto l'AX Armani Exchange di coach Messina piazza un 13-0 che spezza le ultime resistenze bianconere. Shavon Shields top-scorer con 24 punti, ma MVP è Michael Roll (19). Doppia-doppia per Sergio Rodriguez (10 e 12 assist).

00:06:05, 20 Visualizzazioni, un' ora fa