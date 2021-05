Basket

Basket Serie A, highlights: Milano-Venezia 81-79

L'AX Armani Exchange Milano conquista il primo punto nella serie delle semifinali playoff contro l'Umana Reyer Venezia grazie al successo casalingo per 81-79 firmato dai 25 punti del rientrante Shavon Shields, top-scorer e autore anche del canestro decisivo a 1"7 dalla sirena. Lunedì si torna in campo, sempre al Forum, per il secondo atto.

00:06:51, un' ora fa