Basket Serie A, highlights: Milano-Venezia 99-65

L'AX Armani Exchange Milano si porta sul 2-0 nelle semifinali playoff superando l'Umana Reyer Venezia per 99-65 al Forum. Malcolm Delaney è protagonista con 20 punti, seguito dai 14 di Sergio Rodriguez. Dopo lo stop per le Final Four di Eurolega a Colonia, la serie riprenderà al Taliercio con il back-to-back mercoledì 2 e giovedì 3 giugno.

00:06:22, un' ora fa