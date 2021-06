Basket

Basket Serie A, highlights: Milano-Virtus Bologna 77-83

La Virtus Segafredo Bologna si prende il primo punto nella serie delle LBA Finals passando al Forum di Assago per 83-77 (Teodosic 19, Weems 15). Spento il tentativo di rimonta di Milano, rientrata fino al -2 dopo il -18 del terzo quarto. Lunedì si torna in campo per gara-2, ancora al Forum, alle ore 20.45.

00:06:27, Ieri A 21:14