Basket

Basket, Serie A, highlights: Pesaro-Trieste 84-74

La Carpegna Prosciutto Pesaro centra il 6° successo in campionato, superando l'Allianz Pallacanestro Trieste (84-74). Mattatore dell'incontro Simone Zanotti, al suo career-high in Serie A (21, con 9/10 al tiro e 6 rimbalzi), e autore delle giocate decisive. Grandi prove anche di Tyler Cain (15 e 15 rimbalzi) e Justin Robinson (12+10 assist). A Trieste non basta lo show balistico di Milton Doyle.

00:05:53, 7 Visualizzazioni, un' ora fa