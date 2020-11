Basket

Basket, Serie A: highlights: Pesaro-Varese 85-78

3° successo consecutivo in LBA per la Carpegna Prosciutto di coach Repesa. Stavolta la vittoria matura in rimonta, dopo il -13 durante il 2° quarto, ai danni della Openjobmetis. Per Varese 5° k.o. in fila. MVP Carlos Delfino (18 punti e 4 recuperi).

