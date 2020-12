Basket

Basket, Serie A, highlights: Reggio Emilia-Treviso 98-74

Grande successo della Unahotels Reggio Emilia nel recupero del 6° turno di LBA 2020-21. La squadra di coach Martino supera la De'Longhi Treviso con un grande 2° tempo e le triple della coppia Bostic-Taylor. Prova corale di spessore per i biancorossi. A Treviso non basta invece il miglior Akele di sempre in A (22 punti).

