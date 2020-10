Basket

Basket Serie A, highlights: Roma-Pesaro 69-84

Seconda vittoria in campionato per la Carpegna Prosciutto Pesaro che si impone 84-69 al PalaLottomatica contro la Virtus Roma in quello che alla vigilia era un vero e proprio scontro salvezza, pur essendo soltanto alla 5a giornata di Serie A.

