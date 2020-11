Basket

Basket Serie A, highlights: Roma-Venezia 71-89

Dopo due sconfitte in fila, in casa con la Virtus Bologna e a Kazan in Eurocup, l'Umana Reyer Venezia ritrova il successo al PalaLottomatica dove supera abbastanza agevolmente la Virtus Roma 89-71 nella settima giornata di Serie A.

00:04:26, 9 Visualizzazioni, un' ora fa