Basket Serie A, highlights: Sassari-Brindisi 87-100

La Happy Casa Brindisi non si ferma più, vince 100-87 sul campo del Banco di Sardegna Sassari nel match di mezzogiorno dell'8a giornata di Serie A, conquista il settimo successo in fila e aggancia momentaneamente l'Olimpia Milano in vetta a 14 punti.

00:05:31, 65 Visualizzazioni, 2 ore fa