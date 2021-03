Basket

Basket, Serie A, highlights: Sassari-Cremona 95-84

Nonostante lo stop per il Covid e le assenze forzate di Marco Spissu e Toni Katic, il Banco di Sardegna Sassari tira fuori l'orgoglio e offre una prestazione maiuscola contro la Vanoli Basket Cremona. Finisce 95-84, con 6 giocatori - degli 8 andati a referto - biancoblu in doppia cifra per punti e un Jason Burnell che sfiora la tripla-doppia (13 punti, 12 rimbalzi e 8 assist).

00:05:45, 27 minuti fa