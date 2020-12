Basket

Basket Serie A, highlights: Trento-Cantù 74-73

Seconda vittoria di fila, quarta nelle ultime cinque e sesta complessiva in campionato per la Dolomiti Energia Trentino che supera in volata 74-73 l'Acqua S.Bernardo Cantù nell'ultimo match in programma dell'11esima giornata e si porta a 12 punti in classifica.

