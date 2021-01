Basket

Basket Serie A, highlights: Trento-Fortitudo Bologna 64-78

Prezioso successo esterno della Fortitudo Lavoropiù Bologna che si impone 78-64 sul campo della Dolomiti Energia Trentino nella 18esima giornata di Serie A. La squadra di Luca Dalmonte, reduce da quattro sconfitte in fila, tre delle quali in Champions, l'ultima mercoledì a Bamberg, gioca un gran secondo tempo e nel quarto periodo si impone per la sesta vittoria in campionato.

