Basket Serie A, highlights: Trento-Pesaro 70-81

Colpo esterno della Carpegna Prosciutto Pesaro che si impone sul campo della Dolomiti Energia Trentino e si prepara al meglio per le Final Eight di Coppa Italia. Sugli scudi Delfino e Justin Robinson con 14 punti. A Trento non bastano i 19 punti di Luke Maye.

07/02/2021 A 18:22