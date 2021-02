Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Brindisi 90-108

Partita ad altissimo punteggio e, per larghi tratti, spettacolare quella che va in scena al Palaverde. L’Happy Casa Brindisi centra il successo con una maiuscola prestazione di squadra, ma la De’ Longhi Treviso dà battaglia per circa 3 quarti, prima di cadere sotto i colpi scagliati da Mattia Udom e Darius Thompson.

